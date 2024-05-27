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【新品】NEIGHBORHOOD ネイバーフッド マグリール root
商品番号 O64360738928
商品名

【新品】NEIGHBORHOOD ネイバーフッド マグリール root
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイバーフッドマグリールキーホルダーNEIGHBORHOODNHXROOT.MAGREELLITE新品未使用です。ネイバーフッドオンラインで購入しましたが、使用機会がないため、出品いたします。MOREマグネットを内蔵したカラビナ付きコードリールキーホルダー\"MAGREELLITE\"の別注モデル。バックパックやベルトループに取り付け、鍵などを装着可能。伸縮自在なリールは伸長約65cm、マグネット耐荷重は約2.0kg。ROOTCO.とのコラボレーションモデル。
http://narcologia.ru/goods/septet77419.html
http://narcologia.ru/goods/ordering846379.html
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