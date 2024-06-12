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【スリーブ付き・美品】サンダース
商品番号 B19863086450
商品名

【スリーブ付き・美品】サンダース
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当商品をご覧頂き、ありがとうございます。素人目ではありますが表面裏面共にには目立ったきずは見受けられません。送付の際には、スリーブ、折れ対策、防水対策して発送します。よろしくお願いいたします。検索用#ポケモン#ポケモンカード#ポケカにどげりらいげきポケモンポケボディー#ポケモン#ポケカ#ポケモンカードゲーム#25周年アニバーサリーコレクション#25thANNIVERSARYCOLLECTION#旧裏面#初版#トレーディングカード#初代ポケモン#キラ#絶版#稀少#希少#美品#Pokemon#Pokemoncard#pocketmonsterポケカ初版旧裏旧裏面マーク無しマークなしフシギダネフシギソウフシギバナポケモン25周年リザードンかいりきリザードンカメックスピカチュウ御三家ポケカポケモンカード絶版旧裏旧裏面リザードンエナジーバーンピカチュウかいりきポケモンポケットモンスターレア貴重幻限定ミニリュウハクリューカイリュー
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