AIR JORDAN 34 PF BLACK CAT ジョーダン

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商品詳細
AIRJORDAN34PFBLACKCATジョーダンサイズ：26.5カラー：ブラック状態：数回体育館で使用したことあります。使用感と多少傷はありますが使用と見た目は問題ないです。(傷あるとこは写真3枚目)付属品：靴箱・シューキーパー中古品のため多少傷など使用の痕跡があるので、神経質な方はご遠慮お願いします。
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