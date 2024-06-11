

WTAPS YT13 / JACKET / SYNTHETIC レザー MA-1 WTAPS YT13 / JACKET / SYNTHETIC レザー MA-1



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WTAPSダブルタップス212BRDT-JKM05YT13/JACKET/SYNTHETICシンセティックレザージャケットma-1ブルゾンボンバージャケット中綿アウターサイズLカラーBLACKブラック付属品wtapsハンガータグ個人情報を切り取った納品書※最後の画像参照商品詳細シンセティックレザーのMA-1型中綿ジャケット。左胸にオキシジェンタブを模した縦ポケット、前身頃にスナップボタン付きハンドウォーマーを配置。裏地にもリサイクル素材のツイルを使用。オキシジェンタブの上にはGPSのエンボスモチーフを施した。※数回着用していますが目立った傷や汚れはありません。※画像のご確認を宜しくお願い致します。※あくまで自宅保管\u0026素人検品の中古品です。使用感ござます。細かな汚れほつれがある場合もございます。中古品やヴィンテージアイテムにご理解のある方のご購入を宜しくお願い致します。※ジャケットはビニールにかけてテープで留め、折り曲げて段ボールに入れて、クロネコヤマトで出荷予定です。※wtaps正規代理店でオンライン購入しました。→以上、ご了承頂ける方のみご購入下さいませ。#西山徹#wtaps#ダブルタップス#wtaps#ボンバージャケット#ブルゾンカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···フェイクレザーフード···フードなし季節感···秋、冬ジップ・ボタン···ジップアップ素材···フェイクレザーカラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬