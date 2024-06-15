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ナンガ×47 オーロラキャップ NANGA×47 AURORA カーキ
商品番号 R16332028571
商品名

ナンガ×47 オーロラキャップ NANGA×47 AURORA カーキ
ブランド名 ナンガ
特別価格 税込 1,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆こちらは2023.6月に購入した新品未使用品です。試着もしておりません。タグ付きです。ナンガキャップナンガ×47オーロラキャップNANGA×47AURORACAPkhakiカーキ写真2枚目は色違いの参考写真ですメンズカテゴリーですが、ユニセックスにお使いいただけます。他にもノースフェイスなども出品しております☆↓#shimashimaメンズファッション一覧NANGA/ナンガと'47/フォーティーセブンがコラボレーションしたオーロラキャップ防水透湿性素材”AURORA-TEX”を使用し、'47/フォーティーセブン定番のクリーンナップMFモデルをベースとした深めのキャップ。シンプルな6パネルで構成されたクラシカルなデザイン。アイレットもパネルごとに付属しているので通気性も向上しています。深めのクラウン設計は、程よいフィット感と被り心地が良く、後ろのアジャスターでサイズ調整も可能なので、男女問わず着用しやすくなっています。落ち着いたカラーなので、アウトドアライフではもちろん、タウンユースでも活躍するアイテムです。■素材オーロラテックス■サイズ　フリーサイズ(約55cm～約61cm)#ナンガ　#ナンガキャップ#ベースボールキャップ#レディースキャップ　#AURORACAP#メンズキャップ　#オーロラキャップ#47　#ロゴキャップ　#ナンガオーロラキャップ　#NANGAオーロラキャップ#47キャップ#フォーティーセブン　#フォーティーセブンキャップ素材···ナイロン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/subtropical449201.html
http://narcologia.ru/goods/assessor431203.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly333484.html
ナンガ×47 オーロラキャップ NANGA×47 AURORA カーキ
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