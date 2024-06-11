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クロムハーツ　フローラルクロスリング　SV925 16.5号
商品番号 P67216532424
商品名

クロムハーツ　フローラルクロスリング　SV925 16.5号
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 31,569 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツフローラルクロスリング　素材：SVシルバー925　銀サイズ：16.5号品番：2356304050091082018年6/13日　正規店　クロムハーツ(銀座店)で136080円で購入中古品ですので細かい傷は有りますが大切に綺麗に使用、保管していたので目立つ様な傷は有りません。付属品は写真に映っているものです。高額商品なのですり替え防止の為、返品はお受けできません。よろしくお願いします。
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