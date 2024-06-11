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ポールスミス　スーツ　セットアップ
商品番号 I53826050187
商品名

ポールスミス　スーツ　セットアップ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック　ブルーストライプクリーニング済みジャケットパンツともにサイズ　Lチェスト94cmウエスト80cm身長　175cmウール100%裏地　キュプラErmenegildoZegna定価10万円ほどパンツの股部分が少しすれていますが、着てしまえば見えない部分です。全体的に毛羽立ちもなく美品です。写真最後のポールスミスのハンガーとスーツカバー(ガーメントバッグ)に入れてお送りします
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