ポールスミス　スーツ　セットアップ

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商品詳細
カラー···ブラック ブルーストライプクリーニング済みジャケットパンツともにサイズ Lチェスト94cmウエスト80cm身長 175cmウール100%裏地 キュプラErmenegildoZegna定価10万円ほどパンツの股部分が少しすれていますが、着てしまえば見えない部分です。全体的に毛羽立ちもなく美品です。写真最後のポールスミスのハンガーとスーツカバー(ガーメントバッグ)に入れてお送りします
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