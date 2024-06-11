RatRace トルネードリボンスカルトップ

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商品詳細
材質···シルバーRatRaceギブノーテイクノートルネードペンダントトップになります。スカル入りなので重量感もあり、見た目もかっこいいです。傷はありますが、ラットレースですので、新たに燻をかければいい雰囲気になると思います。チョーカー等はなく、ペンダントトップのみです。当初公式Webサイトにて購入。断捨離の為出品いたします。
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