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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますアリゾナフリーダム(Arizonafreedom)のブレスレットとリングのセット販売になります使用に伴う多少の傷などございますが、シルバークロス、研磨剤にて磨いておりますので艶が出て綺麗な状態です！リングに関しましては、サイズを忘れてしまったため正確なサイズは測らないとわかりませんが、約22号くらいだと思いますサイズ変更はアリゾナフリーダム正規店にて変更可能みたいです２つで定価約7万円近いものになるのでセットでだいぶお買い得だと思いますバングル B-90a定価¥41580素材：シルバー（SV925）×ゴールド（K18）SIZE約：幅10.0～10.8×厚さ1.5×L160mmリングR-9b定価¥28270素材：シルバー（SV925）×ゴールド（K18）SIZE約：幅10.0×厚さ2.0mm気になる点や、質問などあれば気軽にコメントくださいお待ちしています、よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/interconnect685170.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion457078.html
http://narcologia.ru/goods/enquire152089.html
アリゾナフリーダム バングル リングセット | labiela.com
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ばら売り可 ☾ アリゾナフリーダム バングル＆リングセット 入荷中 ...
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B-26a | ブレスレット | ARIZONA FREEDOM（アリゾナフリーダム）公式サイト
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ARIZONA FREEDOM - アリゾナフリーダム バングル リング size12 セット ...
R-24a（50mm）-ARIZONA FREEDOM
R-31b-ARIZONA FREEDOM
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