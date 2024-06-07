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最終値下げ　DOLCE \u0026 GABBANA 長財布
商品番号 K11739614585
商品名

最終値下げ　DOLCE \u0026 GABBANA 長財布
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！値下げ交渉は返事しません！！DOLCE\u0026GABBANA長財布二つ折り長財布一年程使用してました。型崩れなど少なくまだまだ使用は可能です。箱無しですが、購入時に入っていた型番などの載ったカードはございます。若干擦り傷やカケはあります。
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