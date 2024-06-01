converse shinpei ueno スリッポン

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商品詳細
コンバースとシンペイウエノのコラボモデルです。2022年の8月頃に購入し、定期的に履いてました。ソールに汚れは無いですが、アッパーのベロア部分に黒い汚れが少しだけあります。使用感はあると思います。シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スリッポン
http://narcologia.ru/goods/smear808604.html
http://narcologia.ru/goods/stealth780876.html
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