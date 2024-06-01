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converse shinpei ueno スリッポン
商品番号 R28842437409
商品名

converse shinpei ueno スリッポン
ブランド名 コンバーススケートボーディング
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースとシンペイウエノのコラボモデルです。2022年の8月頃に購入し、定期的に履いてました。ソールに汚れは無いですが、アッパーのベロア部分に黒い汚れが少しだけあります。使用感はあると思います。シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スリッポン
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