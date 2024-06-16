Ferragamo フェラガモ　長財布 レザー　ガンチーニ

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商品詳細
フェラガモの長財布です。ガンチーニが特徴のおしゃれな1品です。購入場所質屋サイズ横19cm縦10cm厚み2cm状態全体的に型崩れ、角スレ、金具部分にすれがありますが、内側は綺麗なのでまだまだご使用いただけます。
http://narcologia.ru/goods/scissoring502996.html
http://narcologia.ru/goods/unusable127774.html
http://narcologia.ru/goods/unusable940174.html
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