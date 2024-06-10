セール【入手困難 アンゴラ混】バーバリー ネップツイード シャツジャケット

ご覧いただきありがとうございます！即購入OK！フォロー割あり！お気軽にお尋ねください！希少！入手困難！極美品！BURBERRYLONDONバーバリーロンドンノバチェックアンゴラ混刺繍チェックシャツ極上ネップツイードシャツウールジャケット三陽商会日本製定価12万円『BURBERRYLONDON（バーバリーロンドン）』高級ツイードジャケットになります。高い保温性と軽量さが特徴の高級素材「アンゴラ」が混紡されたウール素材を、厚手ながら非常に柔らかなソフトツイード生地に仕立てた上質のアイテムで、薄っすらと起毛した表面は非常に柔らかで肌触りも極上となり、ふっくらとした弾力性とソフトな風合いを兼ね備えた至福の素材感を堪能して頂けます。ボディにはカラフルなカラーネップが混紡され、全面にバーバリー伝統の「ノバチェック柄」が施された、ひと目見てバーバリーと分かるクラシカルでエレガントなデザインに仕上がっています。台襟付きの襟やカフスの仕様など、「シャツ」をデザインベースにしたシャツジャケットタイプですのでコーディネートを選びません。左胸にはブランド刺繍入りのピスネーム、水牛角を使用したボタンにはブランドネーム刺繍など、細部までこだわりが見られます。ゆとりを持たせたオーバーシルエットに仕立てられていますので、寒い時は厚手のニットなども下に着込め、暑い時はこれ1枚だけでシャツにして着用できます。上品かつラフな着こなしを楽しんで頂けます。現在では入手困難となった三陽商会社製の正規品、こだわりの日本製、定価12万円程度と非常に高価かつ大人気アイテムの「極美品」になります。メンズ・レディース問わず着用いただけます。Mサイズ(cm)身幅57袖丈58肩幅48着丈72#ちびたしょっぷメンズ一覧#ちびたしょっぷレディース一覧#ちびたしょっぷ↑↑↑その他も色々出品していますので是非ご覧ください！まとめ買い割引もしておりますので同時購入希望の方はコメントお願いいたします！B178-00



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