【専用4点セット】切文字喧嘩札（特大） 肉便器【ステンレスシルバー】

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切文字ステンレス喧嘩札特大■江戸の火消し達は喧嘩っ早く名乗る事すらしませんでした。その為、名前や組などを書いた喧嘩札を首に下げていたと云われています。この切文字喧嘩札は他者に自分を表すアイテムとなります。この喧嘩札を首から下げる事であなたがどんな存在、どんな身分、どんな立場なのかを一発で相手に示せます。暗闇、銭湯、スポーツジムなどあらゆるシーンで活用出来ます。日常的に己がどんな存在であるかを感じるために着用すると尚良いです。管理者がパートナーや所有物に付けさせるのもオススメです。■粋で漢らしい伝統的な喧嘩札をステンレスの彫刻で現代風に再現しました。プレートではないステンレスの切文字をお楽しみください。サイズは4.95*2.2cmの特注品となりかなりの存在感です。完全特注品となります。他では買えません。ネックレスチェーンは60cmです。鍛えられた胸筋の間にキラッと光るこの切文字喧嘩札は粋な日本男児にピッタリです。是非新しくコレクションに追加してください。チェーン長さ:60cmプレート材質:ステンレスプレートサイズ:4.95*2.2cm※本商品は大変傷のつきやすい光沢のある商品です。製造時、輸送時など細かな擦れ傷が付く事もあります。予めご了承の上お買い求めください。◼️そのほかの商品はこちらから#NASTYBOY◼️同じカテゴリの商品を見るにはこちらから#NB’sアクセサリ#NB’sDOGTAGS#NB’s喧嘩札#NB’s切文字喧嘩札セット値引きについて！複数買って頂ければ送料分を値引きします！だいたいの商品は送料分約200円を含んだ金額になっています！なので割引は下記の様になります！【まとめ割詳細】2点セットで合計から200円引き3点セットで合計から400円引き4点セットで合計から600円引きと個数が増えれば増えるほどお得です！セット購入をご希望の場合は事前にコメントください！専用出品致します！検索タグゲイGAYGX3EGDETOOT法被喧嘩札火消し