GARY REEVES ゲーリーリーブス

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※フォロー割について※3999円以下は200円引き4000円以上は400円引きまとめ買いはさらに5%引き常連さんはいつでも500円引きフォロー割りをご希望の方はコメントをお願い致しますお気軽にどうぞ。ナバホ族の巨匠で兄弟ジュエラーの兄GARYREEVESゲーリーリーブス氏の商品になります。数年前に他界されますます価値が高くなっています。バングルはレザーのベルトでゲイリーリーブスの中でもなかなか見ない品だと思います。今回はネックレスとバングルのセットになります。ゲーリーリーブス作なので少し高額ですが価値の分かる方にお譲りしたいです。お気軽にコメントをして下さいませ。ネックレスチェーン長さ:51cmプレート縦:3cmプレート横:2.6cmブレス全長26cmプレート縦:5cm横:2cmSterling、スターリングシルバーNavajo、ナバホ族SunshineReeves、サンシャインリーブスGaryReeves、ゲーリーリーブスCalvinMartinez、カルビンマルチネスCADOMAN、キャドマン兄弟などのハンドメイドジュエリー、シルバーアクセサリーをお探しの方にいかがでしょうか？