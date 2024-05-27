S925 フィッシュフック ペンダント トップ ハワイアンジュエリー 釣り針

ご覧頂き誠にありがとうございます^^【新品・未使用・即購入可能】送料無料・スピード発送！！《商品説明》数あるハワイアンジュエリーの中でも定番モチーフの《フィッシュフック》デザインとなります。釣り針で魚を釣ることから幸せを釣り上げる・安定を確保する・繁栄という意味があります。ハワイなどでは「幸運をひっかける」モチーフとして、幸運のお守りにもなっているようです。フィッシュフックフォルムに繊細な彫り込みをしっかりと施し、シルバーアクセならではの存在感とデザイン性を存分に楽しんで頂けるアイテムです。釣好きさんやハワイアンジュエリー好きに特にオススメです✨自分へのご褒美や、プレゼントにも最適な逸品となっております^^素材…スターリングシルバー925色…シルバーペンダント長さ…46.2mmペンダント幅…19.9mm※こちらは、ペンダントのみの販売となっております。チェーンは別売りですので、ご希望の方はコメントにてご相談下さい。#LINK＋シルバーアクセサリー◆↑↑↑↑↑リング・ネックレス・ブレスレット、その他シルバーアクセサリーなど多数販売中です！！──────────────ノーブランド商品です。形状や刻印のズレ、小傷、個体差などがある場合があります。神経質な方や完璧をお求めの方はご購入を控えてください。気になる点がございましたら、互いに気持ちの良いお取引が出来る様に、必ず購入前にご確認下さい。匿名で顔が見えない分、誠実かつ丁寧な対応を心掛けて参りますのでご理解の程よろしくお願いします。発送の際は丁寧に梱包してお送りさせて頂きます♪他サイトでも販売している為売れ切れ次第販売終了致します。最後までお読み頂きありがとうございました^^#釣り針#フィッシュ#フィッシュフック#アメカジ#ハワイアン#ハワイアンジュエリー#インディアンジュエリー#インディアン#ジュエリー#シルバー#トレンド#フェザー#レディース#メンズ#エスニック#ステンレス#海#アクセサリー#ユニセックス#ゴールド#イーグル#男女兼用#オシャレ#ナバホ#スターリングシルバー#釣り#ファッション



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