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矢野晴人ピック【11月までの値下げ交渉】
商品番号 S36934906401
商品名

矢野晴人ピック【11月までの値下げ交渉】
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NonStopRabbit矢野晴人くんがライブで実際に使用していたピックです。最後の演出で投げたものを取りました。★下の方は柄が削れていますが、本人がよく使っていたからだと思います☺︎入手してからは大切に保管しておりましたので新品未使用の表記にさせていただきます。⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺10月31日までに「値下げお願いします」のコメントを頂きました方に7500円でお売り致します！⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺常識の範囲内でしたら希望金額に応じます。お気軽にコメントください。#ノンラビ#矢野晴人
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