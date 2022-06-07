矢野晴人ピック【11月までの値下げ交渉】

NonStopRabbit矢野晴人くんがライブで実際に使用していたピックです。最後の演出で投げたものを取りました。★下の方は柄が削れていますが、本人がよく使っていたからだと思います☺︎入手してからは大切に保管しておりましたので新品未使用の表記にさせていただきます。⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺10月31日までに「値下げお願いします」のコメントを頂きました方に7500円でお売り致します！⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺常識の範囲内でしたら希望金額に応じます。お気軽にコメントください。#ノンラビ#矢野晴人



Non Stop Rabbit ノンラビ 矢野晴人 サイン入りピック 魅力の 9600円 ...



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