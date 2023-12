Looking In, Robert Frank's the Americans Looking In, Robert Frank's the Americans



Lookingin:RobertFrank'sTheAmericansExpandedEditionロバート・フランク写真集2009年から10年にかけて全米巡回の一大回顧展に際して刊行の写真集。1924-1954のチュッリッヒからニュヨークー,全米を旅する1955-1957年、「TheAmericans」を出版した時期の1958-1959年、1960年から2008年の4章からの構成となっている。巻末にExpandedEditionのみに「TheAmericans」のコンタクトシートのページが付きます。\u2028出版社Steidl英語版刊行年2009年サイズ29.7×24.1cm506ページハードカバー帯なし2009年新刊購入。目立つようなキズやヨゴレもない良好な状態です。#steidl#williamklein