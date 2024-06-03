あいはら友子 「黄金月夜の枝垂れ桜」絵画 シルクスクリーン

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あいはら友子のシルクスクリーンになります。作品名黄金月夜の枝垂れ桜あいはら友子昭和29年生まれ兵庫県神戸市出身あいはら友子は、日本の女優、株式評論家、画家。日本テクニカルアナリスト協会公認テクニカルアナリスト。高野山真言宗僧籍・高野山宝亀院福寿会理事。兵庫県神戸市出身。兵庫県立御影高等学校、関西学院大学法学部卒業。あいはら友子事務所所属。本名：高木かよ子。旧芸名、原田真弓、相原友子。 額装サイズ縦69㎝横60㎝縁起物の絵画になります。アクリルには擦り傷があります。白のマット部分の上なのであまり目立ちませんが気になるのはご遠慮願います。メルカリの売れやすい価格55600円になっています。古いものであくまでも中古なので気になる方はご遠慮願います。興味ある方宜しくお願い致します。絵画風水風水画縁起物赤富士青富士世界遺産商売繁盛富士山黄金月水彩画水墨画油絵油彩色紙色紙画色紙額縁洋画肖像画人物画宴華麗貴族床屋美容院病院洋食店待合室飲食店日本料理うなぎ屋鰻屋喫茶店横山大観木村由記夫荻須高徳平山郁夫山下清荻須高徳小磯良平山本彪一清水亟典宮永岳彦高塚省吾谷崎勉ヒロヤマガタ草間彌生横山大観荻須高徳児玉幸雄伊藤清永武内和夫永田浩二石川吾郎東韶光レイモンペイネレイモンプーレサージマルジスシャロワカシニョールマレイペライアチャールズ・ペニークリスマスクリムトプレゼント一枚の繪バイオリン教室ピアノ教室老人ホーム藤田嗣治歯医者弁護士事務所