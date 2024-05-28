チャンピオンシップロードランナー ファミコンカセット 箱 説明書付

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商品詳細
ファミコンカセットの『チャンピオンシップロードランナー』です。箱と説明書が付きます。1985年4月発売（昭和60年4月）ロードランナーの続編で難度が上がっています。状態は写真の通りですが、あくまで中古品なので痛みや傷はあります。理解できる方のみご購入お願いします。#ハドソン#ファミコン
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