村田省蔵画集　美品　アート　本　日本　美術　洋画家　芸術

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物故洋画家一覧 - UAG美術家資料棚 物故洋画家一覧 - UAG美術家資料棚

ご覧頂きまして有難うございます。村田省蔵画集2006年12月に石川県出身者の洋画家。史上４人目の日本藝術院会員となった村田省蔵氏の記念画集。金沢美術工芸専門学校時代の人物画から、近年精力的に取材・制作を続けている稲架木（はさぎ）シリーズまで、厳選した６７点で創作活動の全貌を表す。布装表紙、布装ケース付きの豪華版。美術評論家の瀧悌三氏が長文を寄せている。 表カバー上に汚れはありますが、内側は未使用に近く綺麗です。中古品、素人保管のため写真で確認されてご検討ください。返品、返金は致しかねます。#村田省蔵#画集#アート#本#美品#美術#日本#美品#中古品