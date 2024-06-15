希少❗️Ed Van Der Elsken/エルスケン/マーティン・パー編集

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日本でも大変人気のあるオランダ出身の写真家エド・ファン・デル・エルスケンの写真集「MyAmsterdam」。「LoveontheLeftBank（セーヌ左岸の恋）」「SweetLife」「Jazz」等数々の名作を残し、愛と人間味溢れる情熱的な写真は、一度見たらエルスケンの写真と分かるくらいエネルギーに満ち溢れています。本書は、マグナム・フォトの写真家で写真集コレクター/評論家としても有名なマーティン・パーが、エルスケンのアーカイブに特別にアクセスすることを許可され、エルスケンの地元「アムステルダム」の作品にフォーカスして、マーティン・パー本人が序文・編集構成を担当した写真集。超一流の写真家及び写真集評論家の作品編集は、レイアウト、ページ構成等、さすがと思わせるポイントが随所に見受けられ、エルスケンの人生・信念及び不朽の情熱を感じさせます。未発表作品やカラー作品も一部含まれており、エルスケンファンにとっては大変魅力的な作品です。ハードカバー104ページ出版社DeVerbeelding言語:英語「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「VOGUEUS」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌＆アート本＆ヴィジュアル本など洋書多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。￼￼￼