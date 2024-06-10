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茶道具　棗　宗廣作　春秋　欅　大棗　茶道
商品番号 G78115351344
商品名

茶道具　棗　宗廣作　春秋　欅　大棗　茶道
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,071 円
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商品詳細

口径約6.5cm胴径約6.5cm高さ約7.2cm
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