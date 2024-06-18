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treasure アサヒ トレカ 特典
商品番号 V59604706098
商品名

treasure アサヒ トレカ 特典
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jikjinのygselect対面サイン会の応募特典トレカです。出回り少ないためこのお値段になっております・防水対策＋補強で梱包・即購入、まとめての購入⭕️・確認のための写真など質問あれば気軽にコメントしてください(\u003e\u003c)素人管理ですので神経質な方はご購入お控えください。TREASUREトレジャー　ヒョンソクジフンジュンギュアサヒジェヒョクヨシマシホイェダムドヨンハルトジョンウジョンファントレカ　CDグッズ　ygトレカ　グッズ　DVD韓国アルバム未開封新品未開封KPOPYGデジパック
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