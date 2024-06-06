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カシオトーンCasiotone LK-520
商品番号 C57460452984
商品名

カシオトーンCasiotone LK-520
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LK-520カシオ計算機#カシオ計算機#LK_5201ヶ月程度使用したものです。動作確認済みです。↓こちらの商品です。https://www.casio.com/jp/electronic-musical-instruments/product.LK-520/◼️付属品(サイトより引用)ACアダプター（AD-E95100LJ）、マイク（コード長さ3m）、マイクホルダー、オーディオケーブル、楽譜集、歌詞集、譜面立て、ストラップロック※ACアダプター以外は未開封です。そのためマイクの動作確認はできておりません。配送には、製品の箱を使用します。箱はテープの跡などがあり、必ずしも綺麗とはいえません。それに同意いただける方にご購入いただけたらと思います。※喫煙者、ペットはおりません。※家族から委託されて出品しているため、音楽に関する詳しいご質問は全くと言っていいほど答えられません……ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate949020.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce500555.html
http://narcologia.ru/goods/diamond391958.html
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