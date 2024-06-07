【かとうれいこ・青木裕子】『護あさな ハダカノ女神』【付録DVD未開封・美品】

ご覧いただきありがとうございます。1990年代前半のかとうれいこ、90年代後半の青木裕子に続く2000年代最強のグラビアモデル、護あさなの写真集です。その彼女の数少ない貴重な写真集です。19〜21歳まで成長の軌跡を完全収録。デビュー間もない緊張のグラビアから完璧ボディを惜しげもなく披露する姿までセルフ解説付きで楽しめます。グローイングアップや100問100答なども掲載。特別綴じ込み付録のDVDは未開封です！学研2011年７月11日発売付録DVD付き発売当時に新品で購入。商品の状態は良好です。付録のDVDは未開封のため動作確認は取れていません。見落とし部分があるかもしれませんが、12年前の古いものですのでご理解いただける方へ。神経質な方はご遠慮ください。仕事の都合により週末（土曜日か日曜日）に発送させていただく場合がありますので、ご了承ください。#護あさな#河野麻奈#ハダカノ女神#学研#BOMB#グラビア#ブレイブ10#かとうれいこ#青木裕子