任天堂NINTENDO SWITCH 本体

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ご覧頂きありがとうございます。新しいスイッチを購入したので、出品致します。本体外装やJOY-CONにやや傷があり、使用感あります。動作確認済液晶にガラスフィルムを貼っておりました。液晶に傷は無いと思います。箱無しHDMIケーブルなし写真が映ったものすべて出品します。即購入可、バラ売り不可中古品になりますので几帳面な方のご購入は控えて頂きますよう、お願い致します。任天堂SwitchスイッチジョイコンNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo