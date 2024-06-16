プレイステーション5

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プレイステーション5になります。注意点ございます。よく確認した上での、ご購入お願い致します。1点目PS5のCFl-1100になります。1200ではないのでご了承ください。2点目写真3枚目にあるのが本体の背面に黒い傷?みたいなのが2箇所あります。動作には全く関係ありません。部品は全てついてます。動作確認済みです。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5