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アーマードコア マシンサイドボックス
商品番号 E30761594542
商品名

アーマードコア マシンサイドボックス
ブランド名 Evital
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARMOREDCOREMACHINESIDEBOX1997−200620周年を記念された数量限定品です付属品欠品ありません全ディスク一度も起動しておりません印刷物も一度も広げておりません暗所にて保管しておりましたので全体的に美品です帯のテープですが、経年により剥がれています糊付けはされておらず、新品時からテープ止めとなっておりますまた、帯の上部にシワがあります(写真参照)
http://narcologia.ru/goods/secretarial880316.html
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