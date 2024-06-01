稀少*吉岡浩太郎 作*直筆サイン入り シルクスクリーン版画*黄色い花*額装*美術

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【送料無料！】送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いておりますので安心です。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。真作保証*稀少*吉岡浩太郎作*直筆サイン入りシルクスクリーン版画209/800*黄色い花*額装*美術*芸術*絵画アート*飾り*師香月泰男繊細でどこか幻想的な描線と独特の世界観。都会的で洗練された雰囲気。吉岡浩太郎氏、「黄色い花」。※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。作家名吉岡浩太郎作品名黄色い花サイズ（約）（画寸）24.3×15.4cm（額寸）39.7×30.5cm※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。サイン直筆でエディションナンバー、タイトル、サイン有り技法シルクスクリーン素材、材質、品質ウッドフレーム制作年不明コンディション多少の傷、擦れ、汚れ等みられますが、画はきれいでいずれも大きく美観を損ねるダメージはなく、全体のコンディションは良好です。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。種類...シルクスクリーン形式...額縁入り