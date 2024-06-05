集英社　図説 日本の歴史1~18巻

定価(各) 2,300円18巻のセット売りになります。かなり古いもののため、入れ物や帯、表紙などは経年劣化による黄ばみやシミが目立ちます。中も一部シミなどがありますが(写真10枚目)、おそらく読まれていないため人為的な汚れ・キズは見られません。質問等がございましたら、気軽にコメントください。



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