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集英社　図説 日本の歴史1~18巻
商品番号 P68737472700
商品名

集英社　図説 日本の歴史1~18巻
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価(各)　2,300円18巻のセット売りになります。かなり古いもののため、入れ物や帯、表紙などは経年劣化による黄ばみやシミが目立ちます。中も一部シミなどがありますが(写真10枚目)、おそらく読まれていないため人為的な汚れ・キズは見られません。質問等がございましたら、気軽にコメントください。
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