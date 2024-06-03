中日ドラゴンズ シーズンオーナー記念ピンバッジ 36点 2003年

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...その他サイン有無...無し中日ドラゴンズ2003年シーズンオーナー記念ピンバッジ36点セットです額縁のガラスなどに多少の傷がついていますが問題はありません。値下げなどの交渉は可能ですのでコメントにてお願いします。
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