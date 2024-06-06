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SEVENTEEN Follow カラットゾーン　ホシ
商品番号 G91438982334
商品名

SEVENTEEN Follow カラットゾーン　ホシ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENセブチFOLLOWフォローソウルコンカラットゾーントレカホシラキドロを引いて受け取りました。目立った傷汚れはありませんが、海外製品のため初期スレ等ある場合がありますので気になる方は購入をお控えくださいませ。スリーブ＋硬化ケース＋水濡れ対策にて発送いたします。即購入可能◎
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