aespa ペンライト　ネームタグ　カスタム　セット

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商品詳細
ネームタグ以外は全て使用済みですので細かい傷や汚れが気になる方はご遠慮ください。(使用回数1回)大切に保管していましたが素人保管ですのでご理解ある方のみご購入をお願いします。箱は潰したまま、ペンライトとエンブレムカスタムのみプチプチ、その他は防水のみの梱包で発送致します。即購入可能バラ売り不可aespaペンライト カリナ ジゼル ニンニン ウィンター
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