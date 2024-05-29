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商品詳細
ニューファミコンの本体とコントローラー、箱、説明書付きです。コントローラーも問題ありません。目立った汚れはありませんが、本体裏側に汚れみたいな線が入ってます。保証書付きですが、もう期間はすぎており、お店はもうありません。動作確認はなにも問題ありませんが、中古と理解して購入お願いします。ファミコンレトロゲーム
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