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ニューファミコン
商品番号 H14492057794
商品名

ニューファミコン
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューファミコンの本体とコントローラー、箱、説明書付きです。コントローラーも問題ありません。目立った汚れはありませんが、本体裏側に汚れみたいな線が入ってます。保証書付きですが、もう期間はすぎており、お店はもうありません。動作確認はなにも問題ありませんが、中古と理解して購入お願いします。ファミコンレトロゲーム
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