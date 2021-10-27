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大谷翔平2018年MLBデビュー直筆サインボール
商品番号 I13130357076
商品名

大谷翔平2018年MLBデビュー直筆サインボール
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 111,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年.大谷翔平がMLBデビューした時の直筆サインボール付き額縁です。ちょうど100番目のサインです。サインボールは、証明書付きです。新品同様で非常に保管状態は、良好です。ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/manufacture982741.html
http://narcologia.ru/goods/organization673562.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion139278.html
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