M3924●江戸明治和本等＞〈天保新刻〉婚礼往来［万歳婚礼往来］泉市板B 青表紙

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●江戸明治和本●〈天保新刻〉婚礼往来［万歳婚礼往来］（口絵なし、泉市板B）青表紙【判型】中本1冊。縦180粍。【作者】不明。【年代等】天保年間（天保14年以前）刊（［水戸］茗荷屋弥兵衛ほか板）。江戸後期再刊。刊行者不明。【備考】分類「往来物」。『婚礼往来』は、婚礼について要用の事柄を記した往来。冒頭に、婚姻の大切さや分限に応じた婚礼儀式について述べ、続いて「結納」「嫁入」「婚礼」「見参」の順に、身分の違いにも触れながら式礼・膳の次第などについて比較的詳しく説く。本文をやや小字・六行・付訓で記す。巻頭に婚礼（式三献）等の図、頭書に「祝言床餝之事」「歯黒之事」「文字の濫觴の事」「琴のはじめの事」「碁・双六初の事」「雛遊之由来」「貝合せの事」「機織之由来」「縫針之事」「五節句之由来」「七夕歌尽し」を掲げる。後印本に「天保14年」の書き入れがあるので、それ以前の初刊だが、早印本の題簽角書に「天保」とあるので、天保年間初刊であろう。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。