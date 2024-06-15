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ニューファミコン
商品番号 B73243407684
商品名

ニューファミコン
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 8,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使ってないので、かなり美品だと思います。説明書はありません。ソフトは中古で買ったものでかなり古いです（おまけでつけます）。出品する時、本体上部にわずかな凹みがあることに気づきました。ぱっとみても分からない程度ですが、光の当てる方向でみえます（4枚目、いろんな角度で撮りましたが、この角度しか写りませんでした）。動作確認済。
http://narcologia.ru/goods/stealth51876.html
http://narcologia.ru/goods/seamless76929.html
http://narcologia.ru/goods/unusable357874.html

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