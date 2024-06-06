NINTENDOスイッチライトとソフト２点

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズcolor:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendoゲーム機とソフト２点の出品になります《ケース写真②参照付き》購入した際のゲーム機を入れてあった箱はありません。ゲーム機の画面とゲーム機に保護カバーをつけ約２年程、使用しました。使用感有り。今回使用しなくなりましたので出品させていただきます。一度人の手に渡ったものです。また素人保管の為、ご理解いただける方のご購入宜しくお願い致します。尚、ご購入後の返品はご遠慮願います。
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