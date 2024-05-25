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9 R.I.P. ステラセット　9RIP ナインリップ　9R 特典
商品番号 K89696443953
商品名

9 R.I.P. ステラセット　9RIP ナインリップ　9R 特典
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9R.I.P.【特装版】★ステラセット■特装版ゲームソフト■店舗特典ドラマCD「ストレンジ　ハザード」響　　：土岐隼一魅ナミ：岡本信彦聖ヤ　：立花慎之介■録りおろしボイスCD紅華：増田俊樹香羊：鈴木崚汰魅ナミ：岡本信彦幸麿：KENN■スペシャル特典小冊子（描きおろしイラスト表紙・書きおろしショートストーリー収録）└描きおろしキャラクター：紅華、響、主人公新品未開封即購入可能ですよろしくお願い致します※在庫/状態について気になる方は、お手数ですがプロフィール2行目をご覧ください。
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