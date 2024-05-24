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銀製　楊枝　菓子切り　二種11本　合計約59g　箱付　N　5199
商品番号 O54131895330
商品名

銀製　楊枝　菓子切り　二種11本　合計約59g　箱付　N　5199
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（A）長さ約10.6cm　5本重さ約37g（B）長さ約10cm　6本重さ約22g変色した箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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