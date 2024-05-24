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- 銀製 楊枝 菓子切り 二種11本 合計約59g 箱付 N 5199
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商品詳細
大きさ （A）長さ約10.6cm 5本重さ約37g（B）長さ約10cm 6本重さ約22g変色した箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/stage12697.html
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銀製 楊枝 菓子切り 二種11本 合計約59g 箱付 N 5199 - 金属工芸
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