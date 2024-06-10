クロムハーツ×バカラ★コラボ★激レア★値下げ

76万→73万→70万値下げしました！種類···宝瓶・花瓶ハードコアワインデカンタダガー最後の写真のは他から引っ張ってきた写真です。ボトルに触れてすらないので、キャップを触ってはめるのもしたくなかった為引っ張らせていただきました。蓋をはめたら最後の写真のイメージになります。よろしくお願いします。



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