ROC-N-SOC MS-BSO

ロックンソックのドラムスローンの脚部です。シート部は付属しません。使用頻度は少なく機能的な問題は全く無いですが、経年劣化等による錆など(写真5,6枚目参照)外観的な不具合は有りますので、神経質な方は購入をお控え下さい。



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