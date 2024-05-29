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ROC-N-SOC MS-BSO
商品番号 K30047675674
商品名

ROC-N-SOC MS-BSO
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックンソックのドラムスローンの脚部です。シート部は付属しません。使用頻度は少なく機能的な問題は全く無いですが、経年劣化等による錆など(写真5,6枚目参照)外観的な不具合は有りますので、神経質な方は購入をお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/Stanford786873.html
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