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EXO フィルムライブ　トレカ　ギョンス
商品番号 V82819071194
商品名

EXO フィルムライブ　トレカ　ギョンス
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

EXOFILMLIVEJAPANTOUR-EXOPLANET2021デザインAトレカデザインBトレカEXO-L-JAPANオフィシャルショップ限定特典ビジュアルステッカーギョンス3点です。簡易包装、防水の為ビニールにいれ、厚紙補強で発送します。素人の自宅保管という事をご理解いただいた上での購入をお願い致します。#EXO#フィルムライブ#スホ#シウミン#ベッキョン#ジョンデ#チャニョル#ギョンス#カイ#セフン#レイ
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