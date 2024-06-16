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ニンテンドー 3DS LL
商品番号 Q22575790702
商品名

ニンテンドー 3DS LL
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 9,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSLLシルバーブラック比較的綺麗な状態です名作が多い機種なのでこの機会に是非プレイしてください！付属品本体メモリーカード　4GB本体装着済みARカード　簡単スタートガイド取扱説明書保証書タッチペンはなくしてしまったので別で購入した物を２つお付けします。充電用ケーブルもお付けします。動作確認済み。問題なく使って頂けます。外側、上下スクリーンともに、カバーをしたので、綺麗な状態だと思います。一枚目の写真が全てです。写真でご確認の上、ご購入ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DScolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful175751.html
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