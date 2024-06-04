★希少★PS3 Caladrius BLAZE カラドリウス ブレイズ 限定版

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商品詳細
★即購入OK‼︎★■付属品■・外箱・ゲームケース・説明書・ゲームディスク・CDケース・ドラマCD・サントラCD■状態■・サントラ、ドラマCDディスク盤面にうっすらすり傷ありますがきれいで動作に問題ありません。・CDケース擦れすり傷ありますがきれいです。・説明書裏面角にわずかな痛みありますがきれいです。・ゲームケースジャケットにわずかな痛みありますが、ケースはツルツルで目立った傷なく非常にきれいです。・ゲームディスク盤面に目立った傷なく非常にきれいです。・外箱若干の傷ありますが潰れなくきれいです。★動作確認、アルコール消毒済み。よろしくお願いいたしますm(__)m「CaladriusBLAZE（カラドリウスブレイズ）限定版」モス定価:￥8800#モス#ゲーム#シューティング#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
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