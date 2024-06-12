毎度おさわがせします 全6枚 毎度おさわがせしますII 全8枚 全巻セット ...

【レンタルアップ品】「毎度おさわがせしますDVD〈6枚組〉」小野寺昭/篠ひろ子/畑嶺明#小野寺昭#篠ひろ子#畑嶺明#CD・DVDちょっぴりエッチな内容も盛り込み、現在でも伝説的人気を誇る80年代TVドラマを収録するDVD。デビュー間もない中山美穂が体当たり演技を見せた作品で、ファン待望の初ソフト化。「毎度おさわがせします」第２シリーズ第２シリーズDVD全８巻／全話思春期の青少年が抱く「異性・性欲」に対する好奇心を中心に、その家族や周囲との関係をコミカルに、時にシリアスに描いている。《オープニング曲》ロマンティックが止まらない(第１期)空想Kiss(第２期)小野寺昭/篠ひろ子/木村一八/中山美穂/堀江しのぶ/CCB／ほか#DVD#TVドラマ#日本ドラマ#邦画再生確認済みです。



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