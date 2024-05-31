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有田焼 ひょうたん型付き出し皿５枚 音右衛門窯
商品番号 I17837340439
商品名

有田焼 ひょうたん型付き出し皿５枚 音右衛門窯
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼音右衛門窯ひょうたん型付き出し皿５枚セットです。30年位前に西武百貨店で購入しました。希少です。
http://narcologia.ru/goods/insignificant217682.html
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有田焼 ひょうたん型付き出し皿５枚 音右衛門窯
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