有田焼 ひょうたん型付き出し皿５枚 音右衛門窯

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商品詳細
有田焼音右衛門窯ひょうたん型付き出し皿５枚セットです。30年位前に西武百貨店で購入しました。希少です。
http://narcologia.ru/goods/insignificant217682.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis463044.html
http://narcologia.ru/goods/tenet890663.html
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