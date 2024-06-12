グスタフ・クリムト 油彩カタログ・レゾネ 画集「Gustav Klimt ...

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商品詳細
グスタフ・クリムト 油彩カタログ・レゾネ画集「GustavKlimt」FritzNovotny/JohannesDobai編1975年GalerieWelz【絶版】◆◆詳細◆◆オーストリアの象徴派の画家グスタフ・クリムト大型画集巻末には絵画全作品目録(カタログレゾネ)を収録図版約175点◆◆仕様◆◆洋書ドイツ語芸術ウィーン分離派ウィーン工房画集作品集全集ケース付ハードカバー（ビニールカバー付）31.5x30.5cm423ページ◆◆状態◆◆ケースに経年によるヨゴレ・薄キズ書籍本体、表紙に薄ヤケページ端に薄ヤケが少し大きな痛みはなく、古い本なので経年並程度#本#象徴派#クリムト#アールヌーヴォー#ウィーン分離派
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希少福音館書店創立60周年記念こどものとも復刻版1〜50号 51〜100号未 ...
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