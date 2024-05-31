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- ●一点もの ●油絵 肉筆●omiのオリジナル作品 ●F6号
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商品詳細
#omiの絵画作者 omi(出品者)タイトル 「昼のひと時」サイズ 410mm×318mm厚16mm(F6号)技法 木製パネルに油彩今回はイタリア放浪中に出会った風景を油絵で描きました。世界に一枚だけしかない作品です。よろしくお願いします。#omiの絵画↑こちらから作品ご覧に頂けます！絵画 油絵イタリアフェルメールカラヴァッジョレンブラントアクリル画水彩似顔絵イラストアートart●一点もの●油絵肉筆●omiのオリジナル作品●F6号絵画の種類···油彩画・油絵主題···静物主な画材···油彩絵の具
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